Koei Tecmo enthüllt Titellied für Dynasty Warriors 9

Das offizielle Titellied zu Dynasty Warriors 9 trägt den Namen „King of the Street“ und wird vom japanischen Rock-Duo B’z gespielt. Das folgende Video ist bereits von den gezeigten Szenen her bekannt, allerdings hört ihr in dieser Version den angesprochenen Titelsong.

Am 8. Februar erscheint das Spiel für PlayStation 4 in Japan. In Europa und Nordamerika soll der Titel am 13. Februar für PlayStation 4, Xbox One und für PCs veröffentlicht werden. Bei Amazon könnt ihr euch Dynasty Warriors 9 vorbestellen. Der Titel setzt erstmals auf ein Open-World-Prinzip. Am bewährten „Einer gegen Tausend“-Prinzip (Musou) hält das Spiel aber natürlich fest. Koei Tecmo stellt Dynasty Warriors 9 so vor:

Dynasty Warriors 9 bietet den Spielern vielfältige Möglichkeiten, den historischen Ereignissen und Figuren über Schlüssel- und Neben-Events zu folgen. Die Geschichte der Drei Königreiche wird in über zehn fesselnden Kapiteln erzählt, die jeweils Veränderungen der Machtverhältnisse und die damit verbundenen Möglichkeiten der Spieler widerspiegeln. Jedes Kapitel lässt die Spieler tiefer in die politischen und militärischen Machenschaften der jeweiligen Ära eintauchen, beginnend mit dem Aufstand der Gelben Turban bis zum Zusammenschluss Chinas.

via Gematsu