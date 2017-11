Kimishima über eine Nintendo-Expansion nach China

Nintendos Präsident Tatsumi Kimishima äußerte sich in einem Q&A im Rahmen der vergangenen Finanzkonferenz zu Plänen, mit dem Unternehmen nach China zu expandieren.

Existieren Pläne, Nintendo Switch auch in China zu verkaufen? Wie ist Ihr langfristiger Blick auf China als Markt?

„Wir wissen, dass China einen sehr großen Markt darstellt, jedoch ist Nintendo Switch dort momentan nicht erhältlich. Dennoch entwickeln chinesische Softwarehersteller Spiele für Nintendo Switch, von denen eines [Arena of Valor] in der vergangenen Nintendo Direct [am 14.09.2017] vorgestellt wurde und welches die Konsumenten mit Spannung erwarten. Ich denke, dass weitere chinesische Entwickler Spiele für Nintendo Switch produzieren werden, was einen Teil unserer geschäftlichen Expansion nach China darstellt. Der Möglichkeit, unsere Produkte im chinesischen Einzelhandel zu verkaufen, gehen wir bis heute nach. Auch im Fall von Nintendo Switch werden wir diese Frage weiter untersuchen.“

In der Vergangenheit kamen Fragen auf über Release-Termine von Mobile-Apps in China. Ist geplant, Nintendos Spiele-Apps im kommenden Quartal in China zu veröffentlichen?

„Wir haben zur Kenntnis genommen, dass sich viele Kunden im großen chinesischen Markt darauf freuen, unsere Spiele zu spielen. Für Nintendo ist es allein nicht möglich, die Geschäfte in China zu erweitern. Um unsere Marken dort zu streuen, ist es wichtig, einen Partner zu haben. Wir glauben daran, dass wir in Zukunft einen solchen Partner finden und entsprechende Möglichkeiten schaffen können, und bleiben dabei, dieser Option nachzugehen.“