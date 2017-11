Keynote zur PlayStation Experience am 8. Dezember

Auch in diesem Jahr wird Sony wieder die PlayStation Experience veranstalten. In diesem Jahr findet das Event am Wochenende des 9. und 10. Dezembers statt. Einst wurde es ins Leben gerufen, um Fans lokal die Möglichkeit zu geben, Hand an diverse kommende und aktuelle Sony-Games zu legen. Das wird auch in diesem Jahr so sein und auch in diesem Jahr wird es wieder eine Keynote geben. Sie findet am Freitag, dem 8. Dezember um 20 Uhr Ortszeit statt, also am Morgen des 9. Dezembers um 5 Uhr deutscher Zeit.

Im Vorlauf der Paris Games Week 2017 wurde spekuliert, Sony würde einige Trailer und Ankündigungen von der PlayStation Experience Keynote für die Paris Games Week vorziehen. Möglicherweise, um dem Nintendo-Momentum zum Start ins Weihnachtsgeschäft ein wenig entgegenzuwirken. Nur Spekulation natürlich, doch in jedem Fall machten Games wie Shadow of the Colossus, Monster Hunter: World, Spider-Man, God of War, The Last of Us: Part II, Detroit: Become Human und Ghost of Tsushima einige Zeit lang von sich reden.

Zumindest ein neuer Exklusivtitel wie Ghost of Tsushima hätte sich auf einem Sony-Event wie PlayStation Experience sicher auch ganz gut präsentieren lassen. Dazu passt eine Klarstellung von Social-Media-Director Sid Shuman, der die Keynote in diesem Jahr als „kleiner“ bezeichnet als in den Jahren zuvor. „Wir werden es nicht Showcase nennen, wir kommen gerade erst von der Paris Games Week, aber wir haben ein paar coole Inhalte zum Teilen.“

via Gematsu