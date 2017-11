Kamen Rider: Climax Fighters: Bilder zeigen Mission Mode

By

Bandai Namco hat neue Bilder zu Kamen Rider: Climax Fighters veröffentlicht, die euch Kamen Rider Baron, Kamen Rider Mach, Kamen Rider Specter und Kamen Rider Brave zeigen. Dazu präsentieren die Aufnahmen einen Offline-Modus für den Einzelspieler, der „Mission Mode“ genannt wird. In diesem Modus sucht man sich einen Kamen Rider aus und erfüllt verschiedene Aufträge.

Kamen Rider: Climax Fighters erscheint am 7. Dezember 2017 in Japan für PlayStation 4. Im südostasiatischen Raum erscheint das Spiel am gleichen Datum, zudem mit englischen Untertiteln.

via Gematsu