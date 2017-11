Kamen Rider: Climax Fighters: Bilder und Ausstrahlung

By

Am 22. November wird Bandai Namco die zweite offizielle Ausstrahlung zu Kamen Rider: Climax Fighters über die Kanäle YouTube, Niconico und Tokusatsu Fan Club verbreiten. Als Gast wird Atsuhiro Inukai, der Sento Kiryu in Kamen Rider Build spielt, das Event begleiten. Dazu werden die Zuschauer viele Eindrücke aus der Spielmechanik von Kamen Rider: Climax Fighters für PlayStation 4 sehen.

Die aktuellen Bilder zeigen euch Masked Rider Kiva, Kamen Rider Wizard, Kamen Rider Meteor, Masked Rider Blade, Masked Rider Kabuto, Masked Rider Decade, Kamen Rider OOO und Kamen Rider Gaim. Kamen Rider: Climax Fighters erscheint am 7. Dezember 2017 in Japan für PlayStation 4. Im südostasiatischen Raum erscheint das Spiel am gleichen Datum, zudem mit englischen Untertiteln.

via Gematsu