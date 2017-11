Neue Gameplay-Videos zu Monster Hunter: World

By

Seit der Paris Games Week kennen wir mit dem Tal der Verwesung ein neues Gebiet aus Monster Hunter: World. Da das Spiel ebenfalls auf dem Event anspielbar war, gibt es jede Menge Gameplay-Videos zu Monstern, der Welt, Quests und weiteren Kleinigkeiten von diversen Videospielwebseiten. Viel Spaß beim Ansehen folgender Videos!

Monster Hunter: World erscheint für PlayStation 4 weltweit 26. Januar 2018. Im Westen gibt es, anders als in Japan, zusätzlich eine Version für Xbox One. Eine PC-Version folgt später. Vom 9. bis 12. Dezember können PS-Plus-Mitglieder an einer exklusiven Beta teilnehmen.

via Gematsu