Japanische Verkaufscharts: 6 bis 12. November 2017

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts liegen vor und in seiner dritten Verkaufswoche kann unser schnauzbärtiger Klempner den Thron von Call of Duty: WWII zurückerobern. Super Mario Odyssey verkauft sich weitere 73.000 Mal und landet wieder auf Platz 1. Bester Neueinsteiger in den Software-Charts ist Need for Speed: Payback mit knapp 21.000 Einheiten auf Rang 4. Sonic Forces startet enttäuschend auf Rang 10, etwa 5.900 Mal verkauft sich die PS4-Version, weitere etwa 4.600 Mal die Nintendo-Switch-Version.

In den Hardware-Charts zieht Nintendo Switch weiter einsam ihre Kreise an der Spitze und klettert wieder auf knapp 80.000 Geräte. Man kann wohl sagen, dass Nintendo Switch in Japan angekommen ist. PlayStation 4 büßt leicht ein, 26.000 Einheiten reichen aber zum zweiten Platz vor Nintendo 3DS. Xbox One X hat sich zum Launch in Japan übrigens etwas über 1.000 Mal verkauft.

01./02. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 73.315 / 652.284 (-37%)

02./01. [PS4] Call of Duty: WWII (Sony) {2017.11.03} (¥7.900) – 67.044 / 235.368 (-60%)

03./05. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 23.130 / 1.318.138 (-2%)

04./00. [PS4] Need for Speed: Payback (EA) {2017.11.10} (¥7.800) – 20.964 / NEW

05./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 14.027 / 802.472 (-12%)

06./07. [PS4] Assassin’s Creed: Origins (Ubisoft) {2017.10.27} (¥8.400) – 11.051 / 82.742 (-50%)

07./06. [PS4] Ark: Survival Evolved (Spike Chunsoft) {2017.10.26} (¥6.800) – 10.253 / 103.800 (-56%)

08./04. [3DS] Style Savvy: Styling Star (Nintendo) {2017.11.02} (¥4.980) – 9.650 / 41.826 (-70%)

09./03. [PS4] .hack//G.U. Last Recode (Bamco) {2017.11.01} (¥7.600) – 6.659 / 68.475 (-89%)

10./00. [PS4] Sonic Forces (Sega) {2017.11.09} (¥5.990) – 5.938 / NEW

11./00. [PS4] Occultic;Nine (5pb.) {2017.11.09} (¥7.800) – 5.846 / NEW

12./12. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 5.498 / 634.850 (-17%)

13./10. [PS4] Gran Turismo Sport (Sony) {2017.10.19} (¥6.900) – 5.439 / 182.440 (-40%)

14./00. [NSW] Sonic Forces (Sega) {2017.11.09} (¥5.990) – 4.686 / NEW

15./00. [PSV] Occultic;Nine (5pb.) {2017.11.09} (¥7.800) – 4.595 / NEW

16./00. [PS4] DJ Max Respect (Arc System Works) {2017.11.09} (¥4.800) – 4.376 / NEW

17./11. [PS4] Taiko no Tatsujin: Drum Session! (Bamco) {2017.10.26} (¥6.100) – 4.002 / 39.925 (-48%)

18./14. [NSW] Pokken Tournament DX (Pokemon Co.) {2017.09.22} (¥5.980) – 3.862 / 115.691 (-21%)

19./09. [3DS] Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux (Atlus) {2017.10.26} – 3.533 / 74.180 (-64%)

20./16. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) – 3.085 / 267.322 (-23%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 79.958 (64.387)

PS4 – 26.058 (28.823)

3DS – 19.369 (20.856)

PSV – 3.210 (3.576)

XB1 – 1.465 (114)

PS3 – 41 (56)

WIU – 36 (38)

via ResetEra