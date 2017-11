Japanische Verkaufscharts: 23. bis 29. Oktober 2017

Wie schon in der letzten Woche können sich fünf Neueinsteiger ganz oben in den Software-Charts platzieren und die ersten fünf Ränge erobern. In dieser Woche gehört die Krone natürlich Super Mario Odyssey. Das Spiel verkaufte sich in der Launchwoche 462.000 Mal. Es ist damit der mit Abstand stärkste Launch eines 3D-Marios in den letzten 10 Jahren. Das 2010 veröffentlichte Super Mario Galaxy 2 kam nur auf 339.000 Einheiten, Super Mario 3D Land schaffte 2011 etwa 343.000 Einheiten.

Super Mario Odyssey katapultiert Nintendo Switch wieder jenseits der 100.000 Einheiten. Letzte Woche konnten über 126.000 Stück verkauft werden. PlayStation 4 muss im Vergleich zur Vorwoche zurückstecken und Nintendo 3DS stagniert bei etwa 17.000 Einheiten.

01./00. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 462.038 / NEW

02./00. [PS4] Ark: Survival Evolved (Spike Chunsoft) {2017.10.26} (¥6.800) – 70.177 / NEW

03./00. [3DS] Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux (Atlus) (¥6.480) – 60.848 / NEW

04./00. [PS4] Assassin’s Creed: Origins (Ubisoft) {2017.10.27} (¥8.400) – 49.419 / NEW

05./00. [PS4] Taiko no Tatsujin: Drum Session! (Bamco) {2017.10.26} (¥6.100) – 28.245 / NEW

06./07. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 22.445 / 1.271.451 (+36%)

07./01. [PS4] Gran Turismo Sport (Sony) {2017.10.19} (¥6.900) – 17.670 / 167.956 (-88%)

08./00. [3DS] Idol Time PriPara: Yume All-Star Live! (Takara Tomy) (¥5.500) – 14.885 / NEW

09./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.936 / 772.533 (+25%)

10./03. [PS4] The Evil Within 2 (Bethesda) {2017.10.19} (¥7.980) – 12.624 / 55.565 (-71%)

11./04. [PS4] Itadaki Street: DQ & FF 30th Anniversary (Square Enix) (¥7.800) – 9.570 / 51.662 (-77%)

12./02. [PS4] Kyoei Toshi (Bamco) {2017.10.19} (¥8.200) – 8.117 / 57.052 (-83%)

13./10. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 6.307 / 622.690 (+16%)

14./00. [3DS] 12-Sai. Torokeru Puzzle Futari no Harmony (Happinet) (¥5.480) – 6.195 / NEW

15./09. [PS4] Middle-earth: Shadow of War (Warner) {2017.10.12} (¥7.800) – 5.869 / 34.095 (-27%)

16./11. [NSW] Pokken Tournament DX (Pokemon Co.) {2017.09.22} (¥5.980) – 4.588 / 106.947 (-12%)

17./06. [PSV] Itadaki Street: DQ & FF 30th Anniversary (Square Enix) (¥5.980) – 4.210 / 22.994 (-78%)

18./18. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) – 3.815 / 260.228 (+39%)

19./00. [3DS] Rune Factory 4 [Best Collection] (Marvelous) (¥2.980) – 3.567 / NEW

20./12. [3DS] Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions (Nintendo) – 3.480 / 46.575 (-32%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 126.701 (31.092)

PS4 – 24.653 (31.278)

3DS – 17.283 (16.198)

PSV – 3.705 (3.535)

XB1 – 97 (69)

PS3 – 45 (50)

WIU – 41 (40)

via ResetEra