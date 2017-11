Japanische Verkaufscharts: 20. bis 26. November 2017

In den aktuellen japanischen Verkaufscharts können Pokémon Ultrasonne und Ultramond die Spitzenposition verteidigen. Und Nintendo Switch fährt ein beeindruckendes Ergebnis ein. Über 145.000 Mal kann sich die Konsole in Japan verkaufen. Ohne eine Neuerscheinung in den Software-Charts. Das Weihnachtsgeschäft ist eingeläutet! In den Software-Charts ist Hatsune Miku mit knapp 35.000 Einheiten der beste Neueinsteiger.

01./01. [3DS] Pokémon Ultra Sun / Ultra Moon (Pokémon Co.) {2017.11.17} – 168.978 / 836.417 (-75%)

02./03. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 77.751 / 792.059 (+25%)

03./00. [PS4] Hatsune Miku: Project Diva Future Tone DX (Sega) {2017.11.22} (¥7.990) – 34.896 / NEW

04./06. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 30.275 / 1.373.530 (+21%)

05./05. [PS4] Call of Duty: WWII (Sony) {2017.11.03} (¥7.900) – 21.512 / 290.995 (-37%)

06./02. [3DS] Pokémon Ultra Sun / Ultra Moon Dual Pack (Pokémon Co.) – 20.297 / 268.080 (-92%)

07./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 18.846 / 837.850 (+14%)

08./11. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 15.162 / 657.015 (+116%)

09./19. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) – 10.806 / 281.571 (+214%)

10./04. [PS4] Star Wars: Battlefront II (Electronic Arts) {2017.11.17} (¥7.800) – 10.734 / 49.503 (-72%)

11./00. [3DS] Beyblade Burst: God (FuRyu) {2017.11.23} (¥5.980) – 9.550 / NEW

12./13. [3DS] Style Savvy: Styling Star (Nintendo) {2017.11.02} (¥4.980) – 6.256 / 54.605 (-4%)

13./17. [PS4] Gran Turismo Sport (Sony) {2017.10.19} (¥6.900) – 5.940 / 193.443 (+17%)

14./00. [3DS] Apollo Justice: Ace Attorney (Capcom) {2017.11.22} (¥2.990) – 4.832 / NEW

15./15. [PS4] Ark: Survival Evolved (Spike Chunsoft) {2017.10.26} (¥6.800) – 4.308 / 114.287 (-30%)

16./00. [PS4] Dragon Ball: Xenoverse 2 – Deluxe Edition (Bamco) {2017.11.22} (¥6.100) – 4.216 / NEW

17./12. [NSW] Pokken Tournament DX (Pokémon Co.) {2017.09.22} (¥5.980) – 4.197 / 126.530 (-37%)

18./24. [NSW] 1-2-Switch (Nintendo) {2017.03.03} (¥4.980) – 3.921 / 283.108

19./16. [PS4] Assassin’s Creed: Origins (Ubisoft) {2017.10.27} (¥8.400) – 3.662 / 91.997 (-35%)

20./00. [PS4] Wolfenstein II: The New Colossus (Bethesda) {2017.11.23} (¥7.980) – 3.555 / NEW

Die Hardware-Charts:

NSW – 145.200 (86.999)

3DS – 34.886 (43.480)

PS4 – 26.909 (26.302)

PSV – 5.964 (3.090)

XB1 – 408 (247)

WIU – 85 (43)

PS3 – 46 (46)

