Japanische Verkaufscharts: 13. bis 19. November 2017

In den aktuellen japanischen Verkaufscharts machen sich natürlich Pokémon Ultrasonne und Ultramond ganz oben breit. Gemeinsam mit dem Double-Pack kommt die neue Version auf weit über 800.000 verkaufte Einheiten innerhalb der ersten Verkaufstage in Japan. Ein gutes Ergebnis. Super Mario Odyssey muss den Pokémon-Trainern Platz machen und rutscht mit 62.000 Einheiten auf Rang 3. Star Wars: Battlefront II, über das im Westen derzeit heiß diskutiert wird, steigt mit 38.000 Einheiten auf Platz 4 in Japan ein.

Eine beeindruckende Performance legt Nintendo Switch hin und kann die Verkaufszahlen weiter auf 87.000 Einheiten steigern, obwohl ein neues Pokémon-Spiel für Nintendo 3DS erscheint. Nintendo 3DS kann seine Verkaufszahlen immerhin auf 43.000 Einheiten verdoppeln. PlayStation 4 landet mit nahezu unveränderten 26.000 Einheiten auf Rang 3.

01./00. [3DS] Pokémon Ultra Sun / Ultra Moon (Pokémon Co.) {2017.11.17} (¥4.980) – 667.439 / NEW

02./00. [3DS] Pokémon Ultra Sun / Ultra Moon Dual Pack {2017.11.17} (¥9.960) – 247.782 / NEW

03./01. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 62.024 / 714.308 (-15%)

04./00. [PS4] Star Wars: Battlefront II (Electronic Arts) {2017.11.17} (¥7.800) – 38.769 / NEW

05./02. [PS4] Call of Duty: WWII (Sony) {2017.11.03} (¥7.900) – 34.116 / 269.483 (-49%)

06./03. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 25.118 / 1.343.255 (+9%)

07./00. [WIU] Dragon Quest X: 5000-nen no Harukanaru Kokyou e Online (Square Enix) – 24.836 / NEW

08./00. [NSW] Dragon Quest X: 5000-nen no Harukanaru Kokyou e Online (Square Enix) – 18.444 / NEW

09./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 16.532 / 819.004 (+18%)

10./00. [PS4] Dragon Quest X: 5000-nen no Harukanaru Kokyou e Online (Square Enix) – 13.657 / NEW

11./12. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 7.004 / 641.853 (+27%)

12./18. [NSW] Pokken Tournament DX (Pokemon Co.) {2017.09.22} (¥5.980) – 6.642 / 122.333 (+72%)

13./08. [3DS] Style Savvy: Styling Star (Nintendo) {2017.11.02} (¥4.980) – 6.523 / 48.349 (-32%)

14./04. [PS4] Need for Speed: Payback (Electronic Arts) {2017.11.10} (¥7.800) – 6.440 / 27.404 (-69%)

15./07. [PS4] Ark: Survival Evolved (Spike Chunsoft) {2017.10.26} (¥6.800) – 6.178 / 109.978 (-40%)

16./06. [PS4] Assassin’s Creed: Origins (Ubisoft) {2017.10.27} (¥8.400) – 5.593 / 88.336 (-49%)

17./13. [PS4] Gran Turismo Sport (Sony) {2017.10.19} (¥6.900) – 5.063 / 187.503 (-7%)

18./09. [PS4] .hack//G.U. Last Recode (Bamco) {2017.11.01} (¥7.600) – 3.738 / 72.214 (-44%)

19./20. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) (¥2.700) – 3.444 / 270.765 (+12%)

20./00. [PS4] The Sims 4 (Electronic Arts) {2017.11.17} (¥4.800) – 3.428 / NEW

Die Hardware-Verkaufscharts:

NSW – 86.999 (79.958)

3DS – 43.480 (19.369)

PS4 – 26.302 (26.058)

PSV – 3.090 (3.210)

XB1 – 247 (1.465)

PS3 – 46 (41)

WIU – 43 (36)

via ResetEra