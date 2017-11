Iwata-Referenz in Pokémon Ultrasonne und Ultramond

By

Fans haben eine wunderbare Referenz auf den verstorbenen ehemaligen Nintendo-Präsidenten in einem Dialog in Pokémon Ultrasonne und Ultramond entdeckt. Wenn ihr selbst darauf stoßen möchtet, dann lest lieber nicht weiter! Ansonsten haltet vorsichtshalber ein Taschentuch bereit.

Pokémon Bank ist inzwischen mit Pokémon Ultrasonne und Ultramond kompatibel und wenn man ein Pokémon aus Pokémon Gold oder Silber transferiert und damit das Game Freak Office auf Akala Island besucht, kommt es zu einem rührenden Dialog mit einem der Angestellten. Er erzählt von Problemen, die man einst bei der Entwicklung hatte und dann von einem großartigen Menschen, der ein Programm entwickelte, das alle Probleme löste. Dieser Mann soll später der großartige Präsident einer sehr großen Firma geworden sein, erklärt der Angestellte.

Die Geschichte um Satoru Iwata, der ein hervorragender Programmierer war, und die Kompressionsprobleme von Pokémon Gold und Silber ist in der Tat bekannt. Iwata entwickelte damals ein Verfahren, dank dem man neben der neuen Johto-Region auch die Kanto-Region auf das Modul packen konnte.

GameXplain hat diesen und weitere interessante Dialoge aufgenommen: