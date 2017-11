Iruka No. 2 und Tatiana aus Our World is Ended

Red Entertainment hat zwei neue Videos zu Our World is Ended veröffentlicht, die euch die Figuren Iruka No. 2 und Tatiana Alexandrovna Sharapova zeigen. Iruka No. 2 wird von Yoshitsugu Matsuoka gesprochen und ist Owaris Freund seit dem College. Er ist für die Planung der Szenarien zuständig und bevorzugt es, komplexe und seltsame Settings zu erschaffen.

Tatiana Alexandrovna Sharapova bekommt ihre Stimme von Yumiri Hanamori und ist ein richtiges Wunderkind. Obwohl sie erst 13 Jahre alt ist, arbeitet sie neben der Schule auch als Programmierer in einer Forschungseinrichtung. Abgesehen von ihrem Talent für das Programmieren ist sie jedoch in jeglicher Hinsicht ihren Altersgenossen unterlegen.

Der Titel erzählt die Geschichte des siebenköpfigen Videospiel-Entwicklerteams „Judgment 7“ in Asakusa, die mit ihren Kreationen die Videospielindustrie auf den Kopf stellen wollen. Während sie an einem RPG arbeiten, läuft aber etwas gehörig schief: Der Programmierer Sekai Owari entwickelt versehentlich ein Dämonen-Programm, das die Realität verändern kann. Plötzlich wird das ambitionierte Projekt der jungen Entwickler Wirklichkeit und die Welt rast einem dunklen Ende entgegen…

Our World is Ended erscheint in Japan am 9. November für PlayStation Vita.

via Gematsu