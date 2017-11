Igarashi zeigt neues Gameplay-Video zu Bloodstained

In einem neuen Kickstarter-Update haben Koji Igarashi und sein Team neue Gameplay-Szenen aus Bloodstained: Ritual of the Night präsentiert. Diesmal zeigt man uns den Courtyard-Bereich (Innenhof) sowie einen Kampf gegen einen neuen Charakter namens Zangetsu. „Innenhöfe sind in einem IGAvania genauso wichtig wie Schlösser, oder? Oder nicht? Nun, diesmal ist der Innenhof sehr wichtig für das Spiel, deshalb zeigen wir ihn euch heute“, so Igarashi im Blogbeitrag.

Zum neuen Charakter führt er aus: „Zangetsu ist ein Samurai, den wir schon mal angekündigt haben. Er verabscheut alles und jeden, der in Verbindung mit Dämonenkraft steht. So steht er auch Miriam feindlich gegenüber, deren Existenz mit dem Dämonenritual verbunden ist.“ Obendrein gibt es noch eine Hörprobe zu den drei Tracks „The Executioners„, „Theme of Johannes“ und „Gears of Fortune„, die bei den Veteranen von Noisycroak entstanden sind.

Bloodstained soll in der ersten Jahreshälfte 2018 für PS4, Xbox One, PCs, PS Vita und Switch erscheinen.

via Gematsu