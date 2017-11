Historia entwickelt The Caligula Effect: Overdose

By

Historia ist ein japanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Spielen mit Unreal Engine 4 spezialisiert hat. Derzeit entwickelt das Studio den Titel The Caligula Effect: Overdose für den Publisher FuRyu. Zu den Arbeiten von Historia gehört auch das Design der Level der PlayStation-4-Version von Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age. Außerdem hat das Studio Airtone für HTC Vive und Oculus Rift entwickelt.

The Caligula Effect: Overdose soll am 17. Mai 2018 in Japan für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu