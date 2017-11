Hashimoto: 2018 wird „ein großes Jahr“ für Final Fantasy

Das kommende Jahr 2018 wird ein „großes Jahr“ für das Final-Fantasy-Franchise werden, das einige neue Titel erleben wird, hat Square Enix Producer Shinji Hashimoto verlauten lassen. In einem Interview sagte er konkret: „Das nächste Jahr wird das 31. Jahr [für die Serie] und unsere Teams arbeiten intensiv an neuen Spielen“, so Hashimoto beim Edamame Arcade Channel. „Sie bereiten sich alle für ein großes nächstes Jahr vor. Nächstes Jahr wird ein großes Jahr. Wir bringen aufregende neue Final-Fantasy-Spiele in die Welt.“