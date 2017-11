Gladio, Cor und Iris für Final Fantasy Brave Exvius

By

Square Enix hat beim Fan-Festa-Event in Südkorea einen Ausblick auf weitere kommende Updates für Final Fantasy Brave Exvius gegeben. In Kürze werden sich demnach auch weitere Charaktere aus Final Fantasy XV den Gruppen der Spieler anschließen. Dafür wird es natürlich ein Extra-Event in den kommenden Wochen geben. Nachfolgend alle geplanten Aktionen und Inhalte für die nächste Zeit:

Permanente Erhöhung der Drop-Wahrscheinlichkeit seltener Charaktere: Ab dem 24. November verdreifacht sich die Drop-Wahrscheinlichkeit für Regenbogenkristalle, die Charaktere der höchsten Stufe enthalten, und Spieler haben so eine größere Chance, begehrte Einheiten zu erhalten.

Neue Final-Fantasy-XV-Charaktere: Gladiolus, Cor und Iris schließen sich Noctis und der Besetzung der Kingsglaive als spielbare Charaktere an. Ein neues Event mit dem Thema Final Fantasy XV wird das Debüt dieser Charaktere in den kommenden Wochen begleiten.

Verbesserung der Fertigkeiten für Noctis: Die derzeitigen Fertigkeiten des Stars von FINAL FANTASY XV werden verstärkt und er erhält zusätzlich neue Fertigkeiten.

Neue Einheiten: Die Originalcharaktere Roy, Aura und Guromu aus FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS gesellen sich zu der wachsenden Anzahl an Einheiten und werden durch die „Besondere Beschwörung“ erhältlich sein.

Sonderangebote zum Black Friday & Cyber Monday: Ein besonderes Bundle zum Black Friday, das Spielern eine 10+1 Beschwörungskarte, einen Treuemogry (10%), eine ausrüstbare Fertigkeit und eine mächtige, neue Waffe bietet, wird zum Kauf im Spiel zur Verfügung stehen. Zusätzlich erwarten Spieler vom 24. bis zum 30. November großzügige Angebote mit Rabatten von bis zu 60%.

Die Jubiläumsfeier rund um Final Fantasy Brave Exvius endet demnächst mit einem letzten Fan-Festa-Event in Los Angeles. Das Spiel ist kostenlos für iOS und Android erhältlich und finanziert sich durch In-App-Käufe.