Gintama Rumble: Special Moves und Gintama Pachinko

Die heutigen Neuigkeiten zu Gintama Rumble beschäftigen sich mit der Ausführung der Special Moves und stellen euch die Funktion „Gintama Pachinko“ vor. Für die Verwendung der speziellen Attacken müsst ihr zunächst eine korrespondierende Leiste aufbauen. Erreicht der Inhalt der Anzeige das Maximum, könnt ihr einen besonderen Angriff starten. Jeder Charakter verfügt über einen individuellen Special Move, für Gintoki ist es Kamehameha, für Hijikata ist es Mayo Bazooka.

Erfüllt ihr im Kampf bestimmte Aufgaben, wird die Anzeige „Gintama Pachinko Requirement Slot“ aktiviert, die sich rechts auf dem Bildschirm befindet. Der Vorgang wird als „Gintama Pachinko“ bezeichnet und löst einen Effekt auf die aktuelle Schlacht aus, der euch einen Vorteil verschaffen, aber auch für einen Nachteil sorgen kann. Zum Beispiel wird eure Angriffskraft für einige Sekunden verstärkt, wodurch ihr die Feinde besser bezwingen könnt. Allerdings kann die Funktion auch dafür sorgen, dass der Bildschirm verpixelt wird.

In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu