Gintama Rumble: Neuer Boss und Unterstützer

By

In der neuen Ausgabe der Weekly Jump gibt es Neuigkeiten zu Gintama Rumble. Die beiden Kapitel „Shogun Assassination Chapter“ und „Farewell, Shinsengumi Chapter“ werden ein Teil des Videospiels sein. Utsuro gehört zu den Bossen. Er besitzt die Fähigkeit, sich per Teleportation zu bewegen, um euch in einem überraschenden Moment aus der Ferne anzugreifen. Die Figuren Zenzou Hattori und Ayame Sarutobi arbeiten als unterstützende Charaktere.

In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu