Gintama Rumble: Isao, Toushirou und Sougo

Die heutige News zu Gintama Rumble stellt euch weitere Charaktere vor, die zu den spielbaren Figuren gehören. Dazu gibt es Bilder, die euch das Gebiet eines Gebäudes zeigen, das verlassen ist. Zu den Personen gehören Isao Kondou, Toushirou Hijikata und Sougo Okita.

Isao Kondou: Der Kommandant der Shinsengumi. Sein Spitzname lautet „Gorilla“. Er schätzt seine Untergebenen sehr, doch Isao hat auch eine gefährliche Seite. Diese kommt vor allem dann zum Vorschein, wenn er Tae Shimura stalkt, die er sehr liebt.

Toushirou Hijikata: Vize-Kommandant der Shinsengumi und ein extremer Liebhaber von Mayonnaise. Unter den Shinsengumi gilt er als die direkteste Person der Gruppe. Die Personen, die unter seinem Befehl arbeiten, fürchten ihn und nennen ihn „Demon Vice Commander“.

Sougo Okita: Der Kapitän der ersten Einheit der Shinsengumi. Er besitzt ein stattliches Aussehen und die Seele eines Masochisten. Sougo hegt einen Groll gegen Hijikata und versucht immer ihn zu töten.

In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu