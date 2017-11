Gewinnspiel: Holt euch Kirby Battle Royale für 3DS

Seit dieser Woche ist das royale Gerangel um und mit Kirby für Nintendo 3DS erhältlich. Ihr habt die Gelegenheit, eines von drei Exemplaren abzuräumen! Dafür müsst ihr nur einen Blick in die kostenlose, im Nintendo eShop erhältliche Demo des Spiels werfen und folgende Frage beantworten:

Die Antwort schickt ihr in einer Email gemeinsam mit eurer Anschrift und dem Betreff „Kirby rangelt auf JPGAMES“ an gewinnspiel@sv-scala.de! Einsendeschluss ist Sonntag, der 12. November um 20 Uhr deutscher Zeit. Wir wünschen euch viel Glück!

Da der Kuchen seiner Träume winkt, tritt Kirby im Dedede-Grand-Prix an – und findet heraus, dass nicht alles so ist, wie es scheint! Stelle dich zahlreichen anderen Kirbys in zehn epischen Kampfarten, in denen du um Äpfel ringst oder versuchst, den Fahnenmast deiner Gegner zu zerstören. Du brauchst ein gutes Team, um in allerlei unterhaltsamen Wettkämpfen als Sieger hervorzugehen!