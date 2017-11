FuRyu enthüllt Anime zu The Caligula Effect

Wie FuRyu verkündete, wird eine Animeserie zu The Caligula Effect im April 2018 starten, die auf dem gleichnamigen Videospiel für PlayStation Vita basieren soll. Eine offizielle Webseite über dieses Projekt findet ihr bereits im Internet.

The Caligula Effect spielt in der Virtual-Reality-Welt von Mobius. Die Geschichte handelt von neun Männern und Frauen, die zurück in die echte Welt wollen. Diese Leute sind in Mobius gefangen, wo sie wie alle anderen Gefangenen ein High-School-Leben leben. Alle in der Welt Mobius haben die echte Welt inzwischen vergessen. Aus unterschiedlichen Gründen erinnern sich die neun Männer und Frauen an die echte Welt und gründen an der High School einen „Going Home Club“.

via Gematsu