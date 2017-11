Die berührende Geschichte aus To the Moon von Freebird Games über zwei Doktoren, die sterbenden Menschen dazu verhelfen, ihr Leben noch einmal auf eine andere Art zu erleben, geht in die nächste Runde. Finding Paradise wird am 14. Dezember für PCs erscheinen und setzt die Handlung fort.

In dieser Episode helfen Dr. Rosalene und Dr. Watts einem neuen Patienten namens Colin. Das folgende Video präsentiert euch Szenen aus dem kommenden Videospiel.

via Siliconera