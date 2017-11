Final Fantasy XII: „Happy News“ am 21. November

Zum inzwischen längst veröffentlichten Final Fantasy XII: The Zodiac Age wird Square Enix am 21. November einen weiteren offiziellen Livestream präsentieren. In dem Livestream, der um 20 Uhr Ortszeit (11 Uhr deutscher Zeit) beginnt und bei YouTube sowie Niconico übertragen wird, sollen zunächst eine Million ausgelieferte Einheiten gefeiert werden. Mit dabei sind mehrere Überraschungsgäste und „vielleicht gibt es auch News, die Fans von Final Fantasy XII: The Zodiac Age glücklich machen“. Weitere Details gibt es bislang nicht. Was meint ihr – worum könnte es sich bei diesen „Happy News“ handeln?

via Gematsu