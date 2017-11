By

Good Smile Company veröffentlicht ein neues Accessoire für den Kirby-Nendoroid, das es in sich hat. Angelehnt an Kirby: Planet Robobot können Kirby-Fans einen detailreichen Mech-Kirby zusammenstellen. Das Robobot-Set ist einzeln für 5.370 Yen erhältlich oder in einem neuen Set gemeinsam mit dem Nendoroid.

Das neue Accessoire-Set soll im Juni 2018 erscheinen.

via Siliconera