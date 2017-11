Europa-Termin zu The Seven Deadly Sins bekannt

Bandai Namco hat heute einen neuen Trailer zu The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia veröffentlicht und dabei auch den konkreten Europa-Termin sowie die Vorbestellerboni für diese Region verkündet. Das Abenteuer beginnt hierzulande am 9. Februar 2018 auf PlayStation 4. Der Titel erscheint sowohl physisch als auch digital und wird deutsche Untertitel bieten.

Vorbesteller erhalten ein Paket mit festlichen Kostümen für Meliodas, Ban, King, Hawk, Diane (Menschengröße), Escanor, Gowther und Merlin. Zu all diesen Informationen gibt es auch neue Details zum Spiel selbst: