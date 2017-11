Europa-Termin von Mario Party: The Top 100 vorgezogen

By

Nintendo hat den Europa-Termin von Mario Party: The Top 100 verschoben – allerdings nach vorn. Wie man bekanntgab, ist die Veröffentlichung hierzulande nun für den 22. Dezember 2017 auf Nintendo 3DS geplant. Eigentlich war der Release erst im Januar 2018 geplant. In Nordamerika ist das Spiel schon seit November erhältlich.

Was wie eine schlechte RTL-Show klingt, ist das Beste aus 10 Mario-Party-Games. Im Spiel sind nämlich die 100 beliebtesten Minispiele der Serie vereint, die lokal von bis zu vier Spielern mit nur einem Spielmodul gespielt werden können. Ganz nebenbei ist das auch ein Rekord – so viele Minispiele gab es noch in keinem Mario Party.