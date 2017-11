Erster japanischer TV-Spot zu Dragon Ball FighterZ

Nachdem man uns zuletzt drei neue spielbare Charaktere mit Gotenks, Kid Buu und Adult Gohan präsentierte, zeigt Bandai Namco in Japan nun den ersten TV-Spot zu Dragon Ball FighterZ. Das Spiel erscheint am 1. Februar in Japan und sogar schon am 26. Januar in Europa – bestellt es euch bei Amazon vor!

Die Z-Kämpfer fallen reihenweise in Ohnmacht und um die Ursache in den drei Arcs zu klären, verbinden sich die Spieler mit einem der Kämpfer. Dieses „Link-System“ erlaubt es den Spielern, in verschiedene Charaktere zu schlüpfen und im geteilten Körper sowohl Gedanken auszutauschen, als auch Diskussionen zu führen.