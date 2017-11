Erste Streaming-App erobert Nintendo Switch

Nintendo Switch bekommt die erste populäre Streaming-App spendiert, wie The Verge berichtet. Fans der tragbaren Konsole rufen schon lange nach Netflix und Co., doch bisher gab es aus diesem Bereich lediglich Niconico, ein YouTube-Konkurrent, der bisher auch nur in Japan zugänglich war. Nun wird Hulu auf Nintendo Switch Einzug halten, allerdings nur in den USA. Laut Hulu wird die App auf die kompletten Hulu-Inhalte Zugriff bieten.

Nach Hulu werden die Rufe um Netflix und YouTube sicherlich nicht leiser werden. Nutzt ihr Streaming-Dienste und wie wichtig wäre es für euch, dass Nintendo Switch sie anbietet?