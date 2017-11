Im Tumblr-Blog gibt Nintendo Treehouse einige interessante und seltene Einblicke in die Lokalisierung von „Jump Up, Super Star!“, dem Theme-Song von Super Mario Odyssey. Mit der Lokalisierung war Rob Tunstall von Nintendo Treehouse betraut, der im Blog sogar eine Audio-Aufnahme einer frühen Lokalisierung teilte, die ihr euch unten anhören könnt.

Rob Tunstall fertigte zunächst eine direkte Übersetzung der Lyrics von Nobuyoshi Suzuki an, doch die passte natürlich nicht. Er passte die Lyrics nach den Vorgaben aus Japan an und kam schließlich auf die folgenden Zeilen. In Japan fand man Gefallen daran, doch es gab auch Änderungswünsche. Zu viele direkte Anspielungen auf die Geschichte der Serie – man befürchtete wohl, Neueinsteiger würden sie nicht begreifen. Die Anspielungen sollten auf einem Level sein, auf dem man sie versteht, wenn man sie versteht, aber sie gar nicht erst bemerkt, wenn man sie nicht versteht.

This time we’re / off the rails / Here we go let’s raise our sails

It’s freedom like you never knew

Grab a coin / Make a wish / and the goddess might just blow a kiss

You could say my hat is off to you.

We-e can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world

Jump with me / (grab) coins with me / Oh yeah!

Together we can live our dreams /

This love is what it seems /

So keep your chin up as you trek alone/

And when we’re underground in gloom, /

Don’t fear, don’t shed a tear, ‚cause /

I’ll be your 1UP shroom

So let’s all jump up super high / high up in the sky /

There’s no power-up like da-a-ncing /

You know that you’re my superstar /

No one else can take me this far /

I’m flipping the switch / are you ready for this /

Oh, let’s do the Odyssey

Odyssey, ya see!