Dragon Ball FighterZ: Neuer Trailer zeigt Android 18

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Dragon Ball FighterZ veröffentlicht, der euch Gameplay-Material zu Android 18 zeigt, die sich an den Kämpfen beteiligen wird.

Nach dem Erfolg der Xenoverse-Serie ist es an der Zeit ein neues und klassisches 2D-Dragon-Ball-Fighting-Game für diese Konsolengeneration vorzustellen. Dragon Ball FighterZ stellt den Ursprung dessen dar, was die Serie so beliebt und berühmt gemacht hat: endlose, spektakuläre Schlachten mit übermächtigen Kämpfern. In Partnerschaft mit Arc System Works bietet Dragon Ball FighterZ maximale High-End-Animegrafik und für Fans weltweit ein Gameplay, welches leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist.