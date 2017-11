Deutsches Adventure Trüberbrook wirbt bei Kickstarter

Über verschiedene Kanäle habt ihr in den letzten Tagen vielleicht schon von Trüberbrook gehört. Vielleicht bei Jan Böhmermann, vielleicht bei Ron Gilbert. Eine auf den ersten Blick etwas seltsame Mischung. Trüberbrook ist ein Point-’n‘-Click-Adventure, das derzeit bei btf cologne entsteht. Das ist auch die Produktionsfirma von Neo Magazine Royale, und da schließt sich schon mal ein Kreis.

Jetzt arbeitet man an Trüberbrook, ein Adventure mit einer ungewöhnlichen Mischung aus Mystery- und Sci-Fi-Elementen, das für PCs, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll und offenbar einen Nerv getroffen hat – auch den von Ron Gilbert. Die angepeilten 80.000 Euro waren innerhalb weniger Stunden schon eingespielt und das schafft man auch im Adventureland Deutschland nicht mal eben so, auch nicht mit ein paar unterstützenden Böhmermann-Tweets.

Ob es auch euren Nerv trifft, erfahrt ihr mit dem folgenden Trailer und auf der Kickstarter-Seite.