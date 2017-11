Deutsche Verkaufscharts: Soldaten schlagen Assassinen

Nicht nur in Japan, auch in Deutschland übernehmen die Soldaten aus Call of Duty: WWII die Spitzenposition. Erwartungsgemäß landet Call of Duty: WWII in den deutschen PS4-Charts und in den deutschen Xbox-One-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, auf Platz 2. Das Spiel verdrängt Assassin’s Creed Origins jeweils auf den zweiten Platz. In den PC-Charts können die Assassinen die Spitzenposition aber vor Dauerbrenner Die Sims 4 behaupten. Ansonsten ist wenig los in den Charts. Die GfK findet Neueinsteiger Spintires: MudRunner noch erwähnenswert, das auf Rang 8 (PS4) und Rang 5 (Xbox One) einsteigt.

In den Nintendo-Switch-Charts bleibt natürlich Super Mario Odyssey ganz oben. Gefolgt erneut von Mario Kart 8 Deluxe. Ein Spiel, das deutlich älter ist als Super Mario, kann auf Platz 8 einsteigen. Monopoly – erstmals veröffentlicht 1933 in den USA – hat nichts an seiner Faszination verloren. Auf Nintendo 3DS landet ein alter Bekannter auf dem Spitzenplatz. Super Mario 3D Lands in der Nintendo-Selects-Ausführung liegt vor Miitopia.