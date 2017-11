Deutsche Verkaufscharts: Mit Speed weit nach oben

Need for Speed Payback ist der beste Neueinsteiger der aktuellen deutschen Verkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment. Für die absolute Spitzenposition reicht es aber weder in den deutschen PS4-Charts, noch in den Xbox-One-Charts. In beiden Wertungen muss sich Need for Speed Payback dem Vorwochensieger Call of Duty: WWII geschlagen geben.

Ein alter Bekannter findet sich im Mittelfeld der Charts wieder. Der blaue Igel ist aber nicht mehr der schnellste, kann mit Need for Speed nicht mithalten. Am Ende reicht es in den PS4-Charts für Platz 6, in den Xbox-One-Charts für Platz 7 und in den Nintendo-Switch-Charts sogar für Platz 3. Aber auch für Nintendo Switch verkauft sich ein Rennspiel besser. Mario Kart 8 Deluxe fährt auf Rang 2, Super Mario Odyssey kann die Spitze verteidigen.

Auf Nintendo 3DS rückt Dauerbrenner Miitopia an Super Mario 3D Land Selects vorbei. In den PC-Charts setzt sich das Podium aus den Dauerbrennern Die Sims 4, Assassin’s Creed Origins und dem Landwirtschafts-Simulator 17 zusammen. In den PS3- und Xbox-360-Charts landet FIFA 18 jeweils vor Call of Duty: Black Ops 2.