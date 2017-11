Deutsche Verkaufscharts: Battlefront II dominiert

Es ist „eine eindrucksvolle Machtdemonstration“, titelt GfK Entertainment in der Mitteilung über die aktuellen deutschen Verkaufscharts. In der Tat – eine Machtdemonstration des Massenmarktes. Alle Aufregung rund um Lootboxen in Star Wars: Battlefront II konnte dem Verkaufserfolg des Videospiels offenbar nichts anhaben.

In den deutschen PlayStation-4-Charts kann Battlefront II problemlos die Führung von Call of Duty: WWII übernehmen. Gleiches gelingt auch in den Xbox-One-Charts. Mit der Elite Trooper Deluxe Edition platziert sich in beiden Charts sogar noch eine weitere Edition des EA-Games in den Top 10. Die Sonderedition landet in den PS4-Charts auf Platz 4 und in den Xbox-One-Charts auf Platz 5.

PC-Dauerbrenner Die Sims 4 bleiben bei seinem Konsolendebüt mit der Deluxe Party Edition und der Standardedition lediglich die Plätze 7 und 8 (PS4) sowie 8 und 9 (Xbox One). In den PC-Charts landet Die Sims 4 nur auf dem zweiten Platz, weil man im Landwirtschafts-Simulator 17 jetzt Zuckerrohr in Südamerika anbauen kann. Die Platinum Edition landet auf Platz 1, das Platinum Add-on auf Platz 3.

In den 3DS-Charts dominieren natürlich die Pokémon. Pokémon Ultrasonne, Pokémon Ultramond, die jeweiligen Fan-Editionen und die Ultra Dual Edition belegen die ersten fünf Plätze der deutschen 3DS-Charts. In den Nintendo-Switch-Charts dominiert weiterhin Super Mario Odyssey. The Elder Scrolls V: Skyrim steigt aber auf Platz 2 ein, L.A. Noire auf Platz 5.