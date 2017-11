Deutsche Verkaufscharts: Assassinen feiern Comeback

Die aktuellen deutschen Verkaufscharts stehen ganz im Zeichen von Super Mario Odyssey und Assassin’s Creed Origins. Im zehnten Jahr legt die Meuchler-Serie einen Neustart hin und bereist das alte Ägypten. Mit dabei sind neue und alte Fans auf PCs, Xbox One und PlayStation 4. Auf allen Systemen holt Assassin’s Creed Origins die Goldmedaille.

Da GfK Entertainment verschiedene Versionsveröffentlichungen pro Titel auch einzeln auswertet, landet das Spiel in den Gold- und Gods-Editionen auch noch auf den Rängen 4 und 8 (PS4) sowie 4 und 6 (Xbox One). Für Wolfenstein II – The New Colossus reicht es nur für Platz 3 (PC), Platz 6 (PS4) und Platz 5 (Xbox One). FIFA 18 muss sich in den PS4- und Xbox-One-Charts mit Platz 2 begnügen. ELEX rutscht in den PC-Charts von Platz 1 auf Platz 4.

In den Nintendo-Switch-Charts belegt Super Mario Odyssey natürlich standesgemäß Platz 1. Dahinter landet Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe. Auf Nintendo 3DS haben Mario und Luigi mit Superstar Saga + Bowsers Schergen diesmal das Nachsehen gegen Miitopia.