Der Launchtrailer zu Project Nimbus: Code Mirai

GameTomo und Kiss Ltd haben den Launchtrailer zu Project Nimbus: Code Mirai veröffentlicht. Ab sofort ist der Titel in Japan und Nordamerika für PlayStation 4 via PlayStation Store digital erhältlich. Die neue PlayStation-4-Version basiert auf der Unreal Engine 4 und bietet deshalb bessere Grafik und höhere Auflösung. Auch an der Balance und dem User Interface des Mech-Action-Games wurde gearbeitet. Zudem gibt es sogar einige neue Aktionen für die Mechs. Die PC-Version des Spiels erschien am 26. September offiziell bei Steam.

via Gematsu