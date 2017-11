Der Launchtrailer zu Kirby Battle Royale für 3DS

Seit dieser Woche ist Kirby Battle Royale im Nintendo eShop und im Handel für Nintendo 3DS erhältlich. Nintendo feiert die Veröffentlichung natürlich mit einem neuen Launchtrailer. In dem royalen Gerangel tritt Kirby gegen seinen größten Feind an: sich selbst.

Neben einem Story-Modus für Einzelkämpfer gibt es auch Mehrspielervarianten für bis zu vier Spieler, entweder lokal oder über die Onlineverbindung des Handhelds. Im lokalen Mehrspielermodus ist nur ein Spielmodul notwendig, da das Spiel die Funktion Download-Play unterstützt.

Da der Kuchen seiner Träume winkt, tritt Kirby im Dedede-Grand-Prix an – und findet heraus, dass nicht alles so ist, wie es scheint! Stelle dich zahlreichen anderen Kirbys in zehn epischen Kampfarten, in denen du um Äpfel ringst oder versuchst, den Fahnenmast deiner Gegner zu zerstören. Du brauchst ein gutes Team, um in allerlei unterhaltsamen Wettkämpfen als Sieger hervorzugehen!