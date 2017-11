Der erste Trailer zu Gal Gun 2 von Inti Creates

By

Inti Creates hat den ersten Trailer zu Gal Gun 2 veröffentlicht und geht ausführlich auf die Eigenheiten des Videospiels ein. Die Serie Gal Gun dreht sich um einen „unglücklichen“ jungen Mann, der durch einen Unfall plötzlich ganz beliebt unter den Damen wird. Seine Mission lautet, seine wahre Liebe zu finden. Allerdings stellen sich ihm alle Mädchen in den Weg, denn jede von ihnen fühlt sich als Partnerin auserkoren. Seine Waffe ist die Fähigkeit „Pheromone Shot“, mit der er die Damen euphorisch macht und sie sich vom Hals hält.

Der Protagonist ist ein ganz gewöhnlicher Schüler, der eine High School besucht. Eines Tages bemerkt er eine App auf seinem Smartphone, an deren Installation er sich nicht erinnern kann. Als er die App berührt, erscheint vor seinen Augen eine Pappschachtel, in der sich suspekte Objekte befinden wie eine Brille und eine Vorrichtung. Neugierig zieht der Held die Brille an und sieht einen Engel, der ihm verkündet, dass er auserwählt ist, um Dämonen zu vertreiben.

Der Held beschließt, gemeinsam mit dem Engel Risu zu arbeiten, um Kurona, die ihre Streiche an der Schule spielt und dabei Grenzen überschreitet, zu vertreiben.

Kombiniert man die Anzahl der Lehrerinnen gemeinsam mit den Schülerinnen, werden sich über 70 Damen in der Schule befinden, wobei alle Damen komplett vertont sind. Zu den weiblichen Hauptfiguren gehören:

Risu (gesprochen von Chisa Kimura)

Chiru Kondou (gesprochen von Risae Matsuda)

Nanako Tamamae (gesprochen von Yuna Taniguchi)

Kurona (gesprochen von Aya Fujita)

Shinobu Kamizono (gesprochen von Emi Uema)

Maya Kamizono (gesprochen von Chinami Hashimoto) Zu den weiteren Sprecherinnen gehören:

Nana Inoue

Saori Oonishi

Ari Ozawa

Rena Ozawa

Hanako Omine

Yuuna Kamakura

Haruna Kawai

Yuuko Kurose

Kana Kobayashi

Sayaka Gomi

Hekiru Shiina

Aya Suzaki

Akiho Suzumoto

You Taichi

Asuna Tomori

Miyu Tomura

Aiko Ninomiya

Mayuka Nomura

Shouko Hakugawa

Anzu Haruno

Mayu Harumiya

Nana Harumura

Momo Higuchi

Kei Hiraishi

Saki Fujita

Airi Fujiwara

Muta Minami

Shouko Yatabe

Sayuri Yahagi

Mizuki Yuina

Kana Yuuki

Asumi Yoneyama In diesem Ableger werden euch die Mädchen aus allen Richtungen angreifen. Wenn ihr den Überblick verliert, werdet ihr schnell umzingelt und niedergeschlagen. Nutzt also den „Pheromone Shot“ um die Mädchen in Euphorie zu versetzen. Auch das Werkzeug „Demon Sweeper“ feiert seine Rückkehr aus Gal Gun VR. Mit diesem Sauger entfernt ihr die Aura, wenn die Damen von Dämonen besessen sind. Verstärkt ihr das Gerät, saugt ihr die nervigen Dämonen schneller ein. Durch eine Option könnt ihr den Sauger kurzzeitig mit dem Modus „Hyper Vaccum Mode“ ausstatten. Allerdings saugt ihr dabei nicht nur die Dämonen ein, sondern auch die Kleidung der Damen. Wenn sie nur noch von ihrer Unterwäsche bekleidet sind, reagieren sie verlegen, aber ihr vergrößert ihre Euphorie.

In Japan soll der Titel am 15. März 2018 für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.