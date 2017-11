In Japan hat Bandai Namco den dritten TV-Spot zu Gintama Rumble veröffentlicht. In diesem Spot wird der Fokus auf die Bosse Jirochou Doromizu und Tokumori Saigou gelegt. In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu