Demon Gaze II: DLC-Plan für Europa und Nordamerika

Kurz vor der Veröffentlichung von Demon Gaze II präsentiert der Publisher NIS America den DLC-Plan zum Dungeon Crawler. In Europa sind die zusätzlichen Gegenstände ab dem 24. November als Download verfügbar. Mit der Ausnahme des Sets „Surprise! Three Noisy Cape Set!“ werden alle Inhalte in den ersten beiden Wochen kostenlos angeboten. Im Anschluss kostet ein großer Teil der DLCs 0,99 Euro pro Set.