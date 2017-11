Demo zu Yakuza: Kiwami 2 erscheint am 22. November

Sega wird am 22. November eine spielbare Demo zu Yakuza Kiwami 2 im japanischen PlayStation Store für PlayStation 4 veröffentlichen, wie die Famitsu berichtet. Das Magazin bietet darüber hinaus einen Blick auf einige Minispiele und Geschäfte, darunter ein Gravure Photography Studio, das Spiel Cyber Troopers Virtual-On im Club Sega, die Arena und Karaoke. Erfahrungsgemäß wird Sega großformatige Screenshots und weitere Details demnächst auf der offiziellen Website veröffentlichen.

Zu den Inhalten der Demo machte die Famitsu zunächst keine Angaben.

Yakuza Kiwami 2 erscheint schon am 7. Dezember in Japan, wurde bisher aber leider nicht offiziell für den Westen angekündigt. Wie schon Yakuza Kiwami bekommt auch Yakuza Kiwami 2 die „Kiwami-Behandlung“. Yakuza Kiwami 2 wird mit der Dragon Engine des neuen Yakuza 6 von Grund auf neu gestaltet. Außerdem wird es wieder neue Story-Inhalte, neue Aktivitäten und neue Sprachausgabe geben. Als besonders relevant hebt Sega das neue „Truth of Majima Goro“-Szenario hervor, in dem Goro Majima spielbar sein wird.

via Gematsu