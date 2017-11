Dead Rising 4: Trailer zeigt weitere Heldenkostüme

By

Capcom stellte mit einem neuen Trailer zu Dead Rising 4: Franks Komplettpaket neue Kostüme vor, die sich Protagonist Frank West im Rahmen des „Capcom Heroes“-Updates überziehen kann. Während der letzte Trailer Kämpfer aus dem Street-Fighter-Universum zeigte, wartet der neue Trailer mit einer bunten Mischung auf.

Bereits der letzte Trailer zum Heroes-Modus bot mit Frank Wests Cammy-Kostüm ein Kuriosum. Der finale Trailer zum Heroes-Modus offenbart ein weiteres Schmuckstück: Frank West im Morrigan-Kostüm! Neben Morrigan aus Darkstalkers befinden sich Jill Valentine aus Resident Evil, Arthur aus Ghosts ’n Goblins, Bass aus Mega Man, Amaterasu aus Okami und Viewtiful Joe im Kleiderschrank. Die damit insgesamt 17 verfügbaren Kostüme sorgen sicher für ausreichend Abwechslung in Willamette!

Dead Rising 4: Franks Komplettpaket erscheint am 5. Dezember für PlayStation 4. Am selbigen Datum wird das Update für Spieler auf PCs und Xbox One zur Verfügung stehen. Ihr könnt euch die neue PS4-Umsetzung bei Amazon vorbestellen.