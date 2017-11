Das zweite Video zu Otome Hero von Level-5

By

Level-5 hat das zweite offizielle Video zu Otome Hero veröffentlicht. Der Titel wird für Smartphones erscheinen, die auf iOS oder Android basieren, wird von h.a.n.d. entwickelt und soll noch in diesem Winter erscheinen.

Otome Hero ist ein RPG. Man sucht sich seine Slayer aus, formt ein Team aus bis zu drei dieser Männer und kämpft dann in Echtzeitkämpfen gegen Monster. Die Beziehung zu den Slayers kann man verbessern, um so neue Seiten der Slayers kennenzulernen. Das Charakter-Design des Spiels stammt von Chinatsu Kurahana. Die Animationen werden von A-1 Pictures produziert. Auf der offiziellen Webseite findet ihr bereits die Profile der 24 Slayers in japanischer Sprache.

via Gematsu