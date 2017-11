By

Bandai Namco hat das zweite Video zu Kamen Rider: Climax Fighters veröffentlicht. Die Aufnahme erklärt die Spielmechaniken und zeigt individuelle Kampfstile der Kamen Rider in verschiedenen Gefechten. Durch das gezeigte Material werden die Charaktere Kamen Rider Accel, Kamen Rider Birth, Kamen Rider Meteor, Kamen Rider Beast, Kamen Rider Baron, Kamen Rider Mach, Kamen Rider Specter und Kamen Rider Brave als spielbare Figuren bestätigt.

Kamen Rider: Climax Fighters erscheint am 7. Dezember 2017 in Japan für PlayStation 4. Im südostasiatischen Raum erscheint das Spiel am gleichen Datum, zudem mit englischen Untertiteln.

via Gematsu