Das Tal der Verwesung in Monster Hunter: World

Capcom hat ein neues Gameplay-Video zu Monster Hunter: World veröffentlicht, das sich diesmal ausgiebig dem Tal der Verwesung im Spiel widmet. Das neue Gebiet wurde erstmals zur Paris Games Week 2017 vor einigen Tagen vorgestellt und heute gibt es mit dem Video einige neue Einblicke.

Unzählige Skelette verendeter Monster liegen hier verstreut. Inmitten all der Unwirtlichkeit gibt es dennoch Leben: Gigantische Kreaturen hausen hier und reagieren aggressiv auf Eindringlinge. Doch damit nicht genug: Spieler müssen sich zusätzlich zu den gefährlichen Monstern auf giftige Dämpfe und Gase einstellen, die eine weitere Bedrohung darstellen. Zu den Kreaturen des Tals der Verwesung zählt etwa der Radobaan, ein mächtiges Biest, das die über das Tal verstreuten Kadaver als Schutz benutzt. Hunter müssen schnell agieren, um ihn seiner Knochenrüstung zu entledigen. Zeitgleich müssen sie sich vor seinen blitzschnellen Rollmanövern in Acht nehmen.

Monster Hunter: World erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 26. Januar 2018 weltweit. Eine PC-Version folgt später. Wenn ihr PlayStation-Plus-Nutzer seid, könnt ihr vom 9. bis 12. Dezember an der exklusiven Beta zu Monster Hunter: World teilnehmen. Dabei habt ihr die Gelegenheit drei Monster zu jagen: den hungrigen Großjagras, den feuerspeienden Anjanath sowie den gut gepanzerten Barroth.

Die neuen Gameplay-Eindrücke findet ihr in folgendem Video ab 1:38:33!