Sega hat das Intro zu A Certain Magical Virtual-On veröffentlicht. Die dazugehörige Animation wurde vom Studio J.C. Staff produziert. „Get Ready!“ heißt der Titelsong, der von den Synchronsprecherinnen Yuka Iguchi und Rina Satō gesungen wird.



Der Titel ist ein Crossover zwischen Cyber Troopers Virtual-On und A Certain Magical Index und verbindet riesige Roboter mit Menschen, die ungewöhnliche Kräfte haben. In Japan erscheint das Videospiel am 15. Februar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

