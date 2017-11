Geheimnis um Necrozma in Ultrasonne und Ultramond

Kurz vor der Veröffentlichung von Pokémon Ultrasonne und Ultramond heizen The Pokémon Company und Nintendo den Pokémon-Trainern weltweit noch einmal richtig ein. Von einem Geheimnis, das Necrozma hütet, ist die Rede. Ob es noch vor der Veröffentlichung gelüftet wird oder ob sich Pokémon-Trainer selbst im Spiel auf die Suche machen müssen, lässt man offen. Allerdings gibt es ein neues Bild von Necrozma, das es im gleißenden Licht zeigt…

In Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond tritt das Legendäre Pokémon Necrozma in der unsagbar mächtigen Form von Necrozma (Abendmähne) beziehungsweise Necrozma (Morgenschwingen) in Erscheinung, nachdem es von dem Legendären Pokémon Solgaleo oder Lunala Besitz ergriffen hat. Man kann bald neue Enthüllungen rund um dieses rätselhafte Pokémon erwarten, nun, da ein neues Bild von Necrozma veröffentlicht wurde, auf dem es von gleißendem Licht umhüllt ist. Was für ein Geheimnis mag Necrozma wohl hüten? Dies und vieles mehr wird sich Spielern bei ihrem Abenteuer in Alola erschließen!

Obendrein gibt es neue Details zu Gewinnpunkten im Spiel:

In Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond sind Spieler in der Lage, ihren Pokémon im Tausch gegen Gewinnpunkte (GP) Attacken beizubringen, die sie ansonsten weder per Levelaufstieg noch mittels TM erlernen könnten. Spieler erhalten GP, indem sie Kämpfe in den Kampfeinrichtungen Alolas gewinnen, wie etwa dem Dome Royale oder dem Kampfbaum, oder sich an unterschiedlichen Stränden am Mantax-Surfen versuchen. Spielern ist es so möglich, all den Pokémon, die sie auf ihrem Abenteuer begleiten, neue Attacken beizubringen – sogar den Legendären Pokémon, die sie auf der anderen Seite der Ultrapforte fangen.