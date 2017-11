Sega hat das offizielle japanische Boxart zu A Certain Magical Virtual-On enthüllt. Die Illustration zeigt euch den Helden Touma Kamijo und Virtuaroid MBV-707-G/VSL „Temjin 707“. Der Titel ist ein Crossover zwischen Cyber Troopers Virtual-On und A Certain Magical Index und verbindet riesige Roboter mit Menschen, die ungewöhnliche Kräfte haben. In Japan erscheint das Videospiel am 15. Februar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu