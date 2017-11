D.S. -Dal Segno- erscheint für PlayStation 4 und PS Vita

By

Entergram bringt die Visual Novel D.S. -Dal Segno- von Circus nächstes Jahr für PlayStation 4 und PlayStation Vita in den japanischen Handel. Das Videospiel soll dort für die beiden Plattformen am 22. März erscheinen.

Kazana Island… ein gemütliches Paradies, in dem der Sommer niemals endet. Der Protagonist ist ein Austauschschüler und wird nicht nur von dem glitzernden Sand begrüßt, als er zum ersten Mal die Insel betritt, sondern auch von Ame. Sie ist die energiegeladene Verwalterin des Eilands. Nach einem unruhigen Start gelangt der Held in das Studentenwohnheim. Hier erwarten ihn einige neue Freundschaften mit dem weiblichen Geschlecht.

Himari Asamiya: Eine Einzelgängerin, die burschikos und schön ist.

Hazuki Murasaki: Intelligent, wunderschön und die Studentenführerin.

Io Kouzuki: Selbsternannte „Tochter der Dunkelheit“, die auch eine normale Seite zeigt.

Noeri Fujishiro: Versucht immer wie eine erwachsene Frau zu wirken, ist aber ein Plagegeist und die Cousine des Protagonisten.

Ame: Will durch ihre Rolle dafür sorgen, dass jeder glücklich ist.

Im Westen ist die Visual Novel via Steam und Manga Gamer erhältlich.

via Gematsu