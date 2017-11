Creeping Terror erscheint für Nintendo Switch

By

Unter dem Namen Creeping Terror Re wird Creeping Terror durch die Hand von Mebius für Nintendo Switch erscheinen. Die Version für Nintendo Switch bekommt einen neuen Schwierigkeitsgrad spendiert, der ein leichteres Durchspielen ermöglicht, sowie neue Kostüme.

Ihr kontrolliert Arisa, eine Schülerin aus der Oberstufe, und erkundet „Höhlen“, „Tunnel“ und ein „altes Gebäude“. Die Geschichte beginnt mit der Ankunft von Arisa und ihren Freunden in einem alten Gebäude. Gerüchte besagen, dass ein Monster an diesem Ort sein Unwesen treibt. Später wacht Arisa verlassen in einer Höhle auf. Noch hat sie keine Ahnung, welches Schicksal auf sie wartet.

Der Titel ist bereits für Nintendo 3DS und für PCs via Steam erhältlich.

